В Анапе задержали экс-депутата, которого третий год разыскивали за мошенничество на 107 млн рублей

В Анапе сотрудники ДПС задержали находившегося с 2021 года в розыске экс-депутата горсовета и экс-главу витязевской администрации Леонида Кориафили

10 апреля представители ГИБДД остановили машину для проверки документов. В ней на заднем сиденье оказался Кориафили. Инспекторы узнали его, задержали и передали инициаторам розыска.

В отношении Леонида Кориафили возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в июле 2020-го. Год спустя его вызвали в Следственный комитет, но он туда не явился, после чего бывшего чиновника объявили в розыск.

По версии ведомства, в 2014 году Кориафили обещал покупателю содействие в приобретении участка на берегу Чёрного моря по цене, ниже рыночной. И за свою услугу получил 107 млн рублей. Однако клиент остался ни с чем.

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