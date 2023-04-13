Терракотовые статуэтки и копия склепа Геракла. В Краснодаре откроется археологическая выставка «От камня до металла»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 14 апреля откроется выставка «От камня до металла. Археологическая история Краснодарского края»

Коллекция будет представлена не на традиционных витринах, а на древнегреческом корабле, макет которого воссоздаст картину исторического прошлого Кубани, рассказали в музее.

Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты от каменного века до позднего средневековья, многие из которых ранее не выставлялись. Например, редкая коллекция терракотовых статуэток, мегарская чаша, подлинная фреска из склепа Геракла и другие.

Дополнят экспозицию реалистичные макеты, полные копии склепа Геракла и дольмена, выполненные в масштабе 1:1, а также необычный формат демонстрации древних амфор.

Выставка будет работать до 31 декабря по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына

Как писали Юга.ру, в Краснодаре доступна выставка авторских бумажных открыток Евгения Казицына. Представлено более 200 работ.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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Терракотовые статуэтки и копия склепа Геракла. В Краснодаре откроется археологическая выставка «От камня до металла»
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