Райкин предложил театральное образование выпускникам Адыгеи

Народный артист приехал в Адыгею с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…». Он выступит на сцене Пушкинского народного дома в Майкопе.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества. Райкин рассказал о возможности предложить выпускникам Адыгеи целевое образование для создания студии в его Высшей школе сценических искусств. Мурат Кумпилов поддержал эту инициативу.

«Надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество. Подумаем над гастролями, спектаклями, которые могут вписаться в пространство вашего театра. Было бы очень хорошо создать содружество и общение — творческое, деловое. Важно, когда руководство региона понимает значимость культурных преобразований и поддерживает их», — заявил Константин Райкин.

В конце встречи глава республики вручил гостю юбилейную медаль «100 лет республике Адыгея». Константин Райкин в ответ пригласил Мурата Кумпилова на свой спектакль.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи напомнил о прошлогоднем юбилее республики.