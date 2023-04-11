Райкин предложил театральное образование выпускникам Адыгеи

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побеседовал с актёром театра и кино Константином Райкиным

Народный артист приехал в Адыгею с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…». Он выступит на сцене Пушкинского народного дома в Майкопе.

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На встрече обсудили перспективы сотрудничества. Райкин рассказал о возможности предложить выпускникам Адыгеи целевое образование для создания студии в его Высшей школе сценических искусств. Мурат Кумпилов поддержал эту инициативу.

  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея

«Надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество. Подумаем над гастролями, спектаклями, которые могут вписаться в пространство вашего театра. Было бы очень хорошо создать содружество и общение — творческое, деловое. Важно, когда руководство региона понимает значимость культурных преобразований и поддерживает их», — заявил Константин Райкин.

В конце встречи глава республики вручил гостю юбилейную медаль «100 лет республике Адыгея». Константин Райкин в ответ пригласил Мурата Кумпилова на свой спектакль.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи напомнил о прошлогоднем юбилее республики.

Искусство Кино Мурат Кумпилов Поэзия Театры

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