В Краснодаре пройдёт бесплатный мастер-класс по актёрскому мастерству

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В краснодарском театре «Люди-игры» 12 апреля пройдёт бесплатный мастер-класс по актёрскому мастерству

Руководитель Евгения Пошивач и мастер курса Инна Перепелина продемонстрируют техники и упражнения из полугодового базового курса, расскажут о себе и театре и ответят на все интересующие вопросы. Также во время занятия они разберут запросы участников, научат работать с телом, психикой, голосом, попытаются снять ограничивающие установки.

Базовый курс подойдёт для людей без актёрского и сценического опыта, а также для тех, у кого есть опыт выступлений на аудиторию, но есть желание усовершенствовать знания и повысить уровень мастерства.

Начало занятия в 19:00. Театр «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, 12 апреля в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» состоится показ и обсуждение с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым криминальной драмы «Забавные игры».

Афиша Искусство Краснодар Театры

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