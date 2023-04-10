Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с кинокритиком фильм «Забавные игры» 1997 года

В Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 12 апреля состоится показ и обсуждение криминальной драмы «Забавные игры»

Это экспериментальный фильм, снятый австрийским режиссёром Михаэлем Ханеке в 1997 году. Лента вызвала много противоречивых отзывов у зрителей и кинокритиков и считается одной из самых спорных его работ. Тем не менее, фильм номинировался на главный приз Каннского кинофестиваля.

В свой загородный дом на берегу живописного озера приезжают муж, жена и 10-летний сын. К ним приходят два молодых парня, представившиеся гостями соседей. Молодые люди решают позабавиться и начинают издеваться над семьёй. Супругов и ребёнка ждут сутки театрализованного садизма.

После просмотра ленту со зрителями обсудит кинокритик Алексей Двоеглазов.

«Фильм стоит посмотреть, потому что Михаэльем Ханеке в своей самой провокационной картине препарирует жанр хоррора. Но не стоит бояться, ужас скрывается в подтексте и контексте. Режиссёр обличает как самого зрителя, которые потребляет эту жестокость, так и СМИ, которые её транслируют. Ханеке называет свой фильм антихоррором и антитарантиновским», — объясняет Двоеглазов.

Начало в 19:30. Билеты в продаже. Фильм покажут на немецком языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 18+.

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