В Краснодаре общественницу лишили гражданства РФ. Ранее на неё завели уголовное дело за публикацию фейков во время пандемии

Краснодарской общественнице Татьяне Захаровой с 2021 года не выдают паспорт гражданки России, которой она официально стала в 1998-м

В мае 2021 года по достижении возраста 45 лет женщина подала документы для замены паспорта. Явиться за новым документом ей сказали в конце месяца, но потом процедуру перенесли на неопределенный срок, вернув просроченный паспорт.

По мнению следователя, информация из поста была заведомо ложной, опубликованной под видом достоверной и представляла угрозу для жизни и безопасности граждан. Примечательно, что почти год спустя Первышов выступил в роли свидетеля по уголовному делу против Татьяны Захаровой.

В середине 2020 года она стала фигуранткой первого в ЮФО уголовного дела, возбужденного по статье 207.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за так называемые фейки. Татьяна Захарова написала в соцсетях, что мэр Евгений Первышов приказал аннулировать старые пропуска и выдать новые. Женщина сообщила, что водителям придётся получить новые образцы документов, за которыми следует обращаться в администрации округов.

В ноябре сотрудница отдела по вопросам миграции Анастасия Пикалова пригласила Захарову к себе и изъяла у неё сразу два документа, удостоверяющих личность, — действующий заграничный и просроченный внутренний.

«При этом она предложила мне написать заявление, что ранее я не обращалась в официальные органы за получением паспорта гражданина РФ. Уверяла, что это якобы «ускорит процесс выдачи мне нового паспорта», — цитирует Захарову «Российская газета».

Захаровой выдали «Заключение об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства», который составило ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 28.10.2021 года. Однако причины, почему у Татьяны отобрали паспорт, там не указаны.

Как признаётся женщина, из-за отсутствия документа она не может проходить обследование в поликлинике, на почте ей не выдают заказные письма. Кроме того, её дочь стала инвалидом, но поехать с ней на лечение в Москву Захарова не может.

В начале апреля 2023 года состоялось заседание Совета по правам человека при губернаторе Кубани. На нём присутствовала представитель миграционной службы Марина Острожная, подпись которой стоит на выше упомянутом заключении. По её словам, всё сделано по закону.

«Сегодняшний статус Захаровой — она является лицом без гражданства, у которого есть возможность приобрести гражданство», — заявила Острожная.

Она добавила, что Татьяна лишилась гражданства РФ не по своей вине. Получить паспорт она могла ещё в ноябре 2021 года после установления личности. Однако при рассмотрении вопроса было установлено, что она находится под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом по статье 207.1.

«В гражданство не может быть принят человек, в отношении которого ведется уголовное преследование», — объяснила Острожная.

5 апреля состоялось расширенное заседание Совета по правам человека при губернаторе Кубани. На нём составили обращение в адрес прокурора края с просьбой проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов региона в отношении Татьяны Захаровой. Причём это касается как ситуации с паспортом, так и с уголовным делом, приговор по которому ещё не вступил в законную силу. Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрит жалобу 18 апреля.