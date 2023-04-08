В Донецке Ростовской области отказались от салюта в День Победы
Власти города Донецка Ростовской области исключили фейерверк из программы праздничных мероприятий ко Дню Победы
Совет ветеранов и Общественный совет города Донецка Ростовской области обратились к местной администрации с инициативой отменить праздничный фейерверк. Власти поддержали идею общественников. Решение приняли на заседании оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы.
По данным официального портала городской администрации, решение об отмене салюта поддерживают многие жители Донецка. Они считают, что «в сегодняшней ситуации не следует устраивать праздничные фейерверки».
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Также в День победы запланированы спортивные соревнования, в частности легкоатлетический забег и автопробег. Кроме того, будет организована полевая кухня и военная выставка. В программе также шествие «Бессмертного полка», гала-концерт и смотр строевой песни.
Осенью 2022 года Юга.ру рассказывали о целой серии отмен праздничных мероприятий на юге страны. В сентябре 2022-го губернатор Краснодарского края отменил салют и выступление звёзд. В Краснодаре в День города отменили фейерверк и шоу-дронов. Новогодние салюты отменили сразу в нескольких городах Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.