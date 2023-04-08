В Донецке Ростовской области отказались от салюта в День Победы

По данным официального портала городской администрации, решение об отмене салюта поддерживают многие жители Донецка. Они считают, что «в сегодняшней ситуации не следует устраивать праздничные фейерверки».

Совет ветеранов и Общественный совет города Донецка Ростовской области обратились к местной администрации с инициативой отменить праздничный фейерверк. Власти поддержали идею общественников. Решение приняли на заседании оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы.

В Донецке сегодня проживают трое участников Великой Отечественной войны. Их поздравят выступлениями «фронтовых бригад». В городе пройдет митинг с возложением цветов.

Также в День победы запланированы спортивные соревнования, в частности легкоатлетический забег и автопробег. Кроме того, будет организована полевая кухня и военная выставка. В программе также шествие «Бессмертного полка», гала-концерт и смотр строевой песни.

Осенью 2022 года Юга.ру рассказывали о целой серии отмен праздничных мероприятий на юге страны. В сентябре 2022-го губернатор Краснодарского края отменил салют и выступление звёзд. В Краснодаре в День города отменили фейерверк и шоу-дронов. Новогодние салюты отменили сразу в нескольких городах Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.