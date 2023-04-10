Спасатели эвакуировали сноубордиста с хребта Аибги в районе курорта «Роза Хутор»

Около 17 часов 9 апреля в отряд МЧС поступил звонок от спасателей курорта «Роза-Хутор». Они рассказали, что на вертолете эвакуировали 49-летнего сноубордиста с южного склона хребта Аибги в районе Глубокой балки, сообщает ЮРПСО МЧС России.

Московский сноубордист выехал за пределы оборудованных трасс и не смог сам подняться из лесной зоны до станции канатно-кресельной дороги. Ночью ожидалось резкое понижение температуры и снег, поэтому мужчину нужно было спасать оперативно. Для этого задействовали авиацию.

В 17:45 с базы МЧС вылетел вертолет КА-32 со спасателями. Сноубордисту помогли выбраться с помощью лебедки. Мужчина не получил никаких травм, медицинская помощь ему не понадобилась.

Он рассказал, что продолжил спускаться вниз и двигался параллельно руслу реки в надежде выйти к людям. Во время спуска мужчина попал на крутой участок и чуть не упал с большой высоты, после остановился и стал ждать помощи. МЧС предупреждает, что «берега горных рек опасны и непредсказуемы»:



«Если когда-нибудь покинете пределы трасс на Аибге и не сможете добраться до канатной дороги, не двигайтесь вниз, а оставайтесь на месте и вызывайте спасателей».