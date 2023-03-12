В Северском районе спасатели больше суток эвакуировали из леса пострадавшего туриста

Более суток в Северском районе Краснодарского края спасатели пытались эвакуировать из леса мужчину, который из-за множественных травм рук и ног не мог самостоятельно передвигаться

В пятницу 10 марта около 15:00 сотрудники «Кубань-СПАС» получили вызов — требовалась помощь пострадавшему туристу, который находился в районе Наташкиных водопадов в истоках реки Иль у подножия горы Убиньсу. Спасатели разделились на две группы, одна двигалась пешком, вторая — на автомобиле.

Около 21:00 мужчину удалось найти. Фельдшер обезболила пострадавшего, спасатели наложили на травмированные конечности вакуумные шины. Когда они начали транспортировку туриста, мужчина испытывал сильные боли и кричал, из-за чего решили ещё подождать и наблюдать за его состоянием.

Утром в 4:30 после повторного обезболивания была вторая попытка транспортировки. Она не увенчалась успехом, турист продолжал испытывать сильные боли.

На место прибыла дежурная смена Краснодарского отряда «Кубань-СПАС». После третьего обезболивания, состыковав две пары носилок, спасатели придали жесткость конструкции и снова попробовали транспортировать туриста. К месту эвакуации его несли пешком по сложному рельефу.

В 14:00 на место прибыли ещё семь спасателей. Через 1,5 часа пострадавшего доставили в станицу Дербентскую и погрузили в машину. К 17:00 мужчину передали медикам Северской ЦРБ.