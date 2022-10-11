Фанагорийская археологическая экспедиция подвела итоги сезона 2022 года. Юга.ру рассказали о главных артефактах, найденных на Таманском полуострове

Археологи нашли древнее оружие в тайнике глубокого склепа с воинским погребением. Массивный, дорогой и престижный меч был частью экипировки всадников эпохи Великого переселения народов IV-VI веков нашей эры. Он принадлежит к группе иранских мечей, об этом говорит характерная золотая верхушка его деревянной рукояти. Вероятно, меч был либо частью дипломатических даров, либо военным трофеем. Это свидетельствует об активных политических и культурных связях Фанагории со Второй Персидской империей (земли современных Ирана и Ирака) в середине первого тысячелетия.

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

В захоронении I века н. э. археологи обнаружили серебряный медальон с изображением Афродиты и 10 знаков зодиака (без Водолея и Весов). Носившая его девушка была жрицей или поклонницей богини. Это можно предположить по другим её украшениям — кольцам и серьгам, связанным с культом Афродиты. Это очередное подтверждение того, что Фанагория была древнегреческой колонией, а её жители как минимум до I века н. э. поклонялись Олимпийским богам и интересовались астрологией.