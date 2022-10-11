Связи с персами и 10 знаков зодиака. Археологи Фанагории нашли иранский меч и жрицу Афродиты
Фанагорийская археологическая экспедиция подвела итоги сезона 2022 года. Юга.ру рассказали о главных артефактах, найденных на Таманском полуострове
Археологи нашли древнее оружие в тайнике глубокого склепа с воинским погребением. Массивный, дорогой и престижный меч был частью экипировки всадников эпохи Великого переселения народов IV-VI веков нашей эры. Он принадлежит к группе иранских мечей, об этом говорит характерная золотая верхушка его деревянной рукояти.
Вероятно, меч был либо частью дипломатических даров, либо военным трофеем. Это свидетельствует об активных политических и культурных связях Фанагории со Второй Персидской империей (земли современных Ирана и Ирака) в середине первого тысячелетия.
В захоронении I века н. э. археологи обнаружили серебряный медальон с изображением Афродиты и 10 знаков зодиака (без Водолея и Весов). Носившая его девушка была жрицей или поклонницей богини. Это можно предположить по другим её украшениям — кольцам и серьгам, связанным с культом Афродиты. Это очередное подтверждение того, что Фанагория была древнегреческой колонией, а её жители как минимум до I века н. э. поклонялись Олимпийским богам и интересовались астрологией.
В 2022 году археологи сделали и другое важное открытие, изучив группу находок на территории Фанагории и других поселений Таманского полуострова. Речь о кладах и кошельках, спешно укрытых средневековыми горожанами от внезапно напавших варваров. Такие сбережения содержали по 30-80 монет и использовались для повседневных нужд. Это позволило ученым предположить, что сбережений обычного жителя Таманского полуострова в эпоху раннего средневековья хватало максимум на месяц. Подробнее об этом Юга.ру писали здесь.
Во всем Средиземноморье Фанагория — редкость: здесь нашли слои времен основания (V век до н. э.), тогда как большинство древних городов на территории современной Европы доступны только римским периодом (первые века н. э.).
Но у археологов много проблем. Это и черные копатели, грубо очищающие находки для продажи на антиквариат. Это и непрофессиональные раскопки перед прокладкой дорог или стройками. Это и Минфин с Минэкономразвития, отказывающие в деньгах на здание музея. Но уже сейчас фонд Олега Дерипаска «Вольное дело» помог соединить в Фанагории и археологическую экспедицию, и исследовательский центр, и хранилища для находок. О всем этом читайте и смотрите в большой экскурсии по раскопам, лабораториям и фондам.