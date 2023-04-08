На пляжах Анапы разрыхляют и просеивают песок. 1 мая в городе стартует курортный сезон

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Анапе пляжную и городскую инфраструктуру готовят к началу курортного сезона

На пляжах Анапы работают люди и спецтехника. Сначала побережье вручную очищают от крупного мусора затем боронуют и рыхлят песок. После его просеивают. Таким образом из песка удаляют камни и мусор. Видео работы опубликовали в местных телеграм-каналах. По утверждению автора, песок после прохода машины становится чистым и ровным. Работы сейчас начинаются в восемь часов утра, летом будут стартовать в четыре. Сейчас в Анапе 120 пляжей. В этом году планируют открыть ещё 10.

Кроме того, к высокому сезону, который стартует в Анапе 1 мая, обновляются настилы, теневые навесы, пляжное оборудование, спасательные и медицинские пункты. В ближайшее время водолазы проведут обследование и очистку дна акватории.

Все пляжи планируют оснастить видеокамерами с возможностью распознавания лиц. Дроны будут следить за людьми на воде и суше, контролировать выезд транспорта на пляж, незаконное размещение торговых объектов. Будет работать мобильная пляжная полиция.

Также на курорте планируют организовать Центр пляжных видов спорта. Он будет включать в себя два поля для пляжного футбола с мобильными трибунами на 1200 мест, а также две волейбольные площадки.

Ранее Юга.ру рассказывали, что пляжи в районе станицы Благовещенской могут стать частью курорта «Новая Анапа». Накануне делегация госкорпорации Туризм.РФ провела осмотр территории будущего курорта. 

Анапа Благоустройство Курорты и туризм отдых Пляжи Пляжные виды спорта Черное море

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На пляжах Анапы разрыхляют и просеивают песок. 1 мая в городе стартует курортный сезон
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