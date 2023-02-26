Суды юга РФ возбудили семь дел о побегах из воинских частей во время СВО
В феврале гарнизонные суды Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Чечни завели дела об оставлении воинских частей
Дела касаются самовольного оставления воинской части. Они поступили в разные гарнизонные суды Южного военного округа, находящиеся в Чеченской республики, на Кубани и Ставрополье и в Ростовской области. Ни по одному из дел еще нет приговора.
Большинство мужчин (где не отмечено иное) судят по части 3.1 статьи 337 УК РФ — самовольное оставление части или места службы от 10 суток до одного месяца в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы.
«Младший сын перестал разговаривать»:
21 февраля в Краснодарский гарнизонный военный суд поступили дела против Сергея Ляха и Евгений Контуша (ст. 337 ч. 2.1; ст. 337 ч. 3.1 УК РФ).
20 февраля Грозненский военный суд возбудил уголовное дело против Александра Перехода.
17 февраля Новочеркасский гарнизонный военный суд принял к рассмотрению дело Александра Лозинского, 21 февраля — Виталия Капитанова.
В Адыгее арестовали мобилизованного, сбежавшего по дороге в зону СВО:
14 февраля Ростовский гарнизонный суд возбудил дело против Романа Горячива.
1 февраля Ставропольский гарнизонный суд возбудил дело против Евгения Дирина (ст. 337 ч. 3.1; ст. 337 ч. 5 УК РФ)
Как сообщали Юга.ру, в декабре Прикубанский районный суд Краснодара взыскал с Министерства обороны РФ 1,5 млн рублей в пользу матери погибшего военнослужащего в качестве компенсации морального вреда.
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