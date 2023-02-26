Суды юга РФ возбудили семь дел о побегах из воинских частей во время СВО

Дела касаются самовольного оставления воинской части. Они поступили в разные гарнизонные суды Южного военного округа, находящиеся в Чеченской республики, на Кубани и Ставрополье и в Ростовской области. Ни по одному из дел еще нет приговора.

Большинство мужчин (где не отмечено иное) судят по части 3.1 статьи 337 УК РФ — самовольное оставление части или места службы от 10 суток до одного месяца в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы.