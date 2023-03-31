Контрактника из Крыма приговорили к девяти годам колонии за дезертирство

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года подсудимый находился в военной части в Севастополе. Затем он самовольно её покинул и переехал в один из населённых пунктов Крыма. В январе 2023-го его задержали.

На заседании подсудимый признал себя виновным. Свои действия парень объяснил тем, что не желал участвовать в специальной военной операции и проходить военную службу.

«Приговором Крымского гарнизонного военного суда военнослужащий Н. осужден по ч. 3 ст. 338 УК РФ (Дезертирство, совершенное в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий) к лишению свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее стало известно, что в феврале суды юга России возбудили семь дел о побегах из воинских частей во время СВО. Большинство судят по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части или места службы от 10 суток до одного месяца в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (не одно и то же, что дезертирство). Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сайт Кавказ.Реалии* (признан иноагентом) провёл мониторинг картотек гарнизонных судов, подсчитав количество уголовных дел с начала мобилизации.

Тремя судами Краснодарского края за это время принято 51 уголовное дело, в том числе 15 за самовольное оставление части и одно — за неисполнение приказа командира.

Двумя донскими военными судами рассмотрено 114 уголовных дел, в том числе 26 по статьям о самовольном оставлении части, неисполнении приказа и дезертирстве. Также шесть дел за «самоволку» с ноября поступили в Майкопский гарнизонный суд.

Как писали Юга.ру, 24 сентября Владимир Путин принял пакет поправок в уголовный кодекс. Теперь военных будут лишать свободы за отказ от участия в боевых действиях. Периоды мобилизации и военного положения признали отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений, а также ввели наказание до 15 лет лишения свободы за дезертирство.

* — Кавказ.Реалии признан иноагентом