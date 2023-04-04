Краснодарский край получил 8,3 млрд рублей на развитие городского электротранспорта

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении для Краснодарского края субсидии 8,3 млрд рублей на развитие городского электротранспорта

По словам первого вице-губернатора региона Игоря Галася, до конца 2026 года в планах построить в Краснодаре более 35 км новых линий трамвайной сети. Средства направят как на расширение сети, так и на закупку транспорта, благоустройство территории, создание остановок.

«Это масштабный проект. Субсидия поможет нам ускорить темпы строительных работ. Всего же общий объем инвестиций, предусмотренный соглашением с концессионером, составляет 28,4 млрд рублей», — добавил Игорь Галась.

Всего в рамах программы развития трамвайной сети приобретут 100 вагонов. Также в этом году планируют реконструировать транспортный узел на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.

Кроме того, до конца 2023 года в Краснодаре планируют запустить 14 электробусов. Также обещают обновить 40% парка троллейбусов и купить 40 трамваев. А к лету хотят пустить троллейбусы мимо парка «Краснодар» и по Западному обходу.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в середине марта запустили три сезонных автобусных маршрута. Они будут курсировать до 15 ноября.