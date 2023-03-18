В Краснодаре любой корм для животных можно обменять на чашку кофе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре сеть кофеен «Сгущёнка» проводит акцию в поддержку приюта для пострадавших животных «Краснодог»

Все, кто принесут любое количество сухого корма для кошек или собак, получат маленькую чашку капучино или чёрного кофе бесплатно. Акция действует до конца марта.

Корм можно принести в любую из «Сгущёнок», расположенных по адресам: улица Горького, 97; улица Мира, 42; улица Карасунская, 77; улица Тургенева, 39.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в Анапе ветер разрушил будки в приюте для животных «Добрый мир». Организаторы просят о помощи местных жителей.

Благотворительность Животные Краснодар

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