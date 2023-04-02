Пожар уничтожил частный дом в пригороде Анапы

В 11:34 2 апреля на пульт дежурному ЕДДС по Анапе поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лермонтова в поселке Супсех. Пожарные подразделения прибыли на место возгорания через 7 минут. Оказалось, что горит одноэтажная жилая постройка площадью 144 кв. м.

К 12:00 огонь был локализован, а в 13:30 потушен полностью. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет. Причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования.

Интересно, что примерно в это же время еще один крупный пожар произошел в другой части Краснодарского края — Кореновском районе.