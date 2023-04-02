В Платнировской сгорели три частных дома

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании на улице Красной поступило в 11:20. Прибывшие на место через 11 минут спасатели установили, что горят два частных дома и две хозпостройки. Процесс тушения осложнялся сильной застройкой, из-за чего огонь успел перекинуться еще на один частный дом и одну хозпостройку. В 12:49 пожар, наконец, был локализован на площади 400 кв. м. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее на этой неделе река размыла почву под частными домами в поселке Головинка.