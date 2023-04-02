В Платнировской сгорели три частных дома

Краснодарский край

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  • Последствия пожара в станице Платнировской 2 апреля 2023 г. © Скриншот фото в телеграм-канале «МЧС Кубани», T.me/mchs_kuban
    Последствия пожара в станице Платнировской 2 апреля 2023 г. © Скриншот фото в телеграм-канале «МЧС Кубани», T.me/mchs_kuban

Пожар сильно повредил три дома и три хозпостройки в Кореновском районе

Днем 2 апреля в станице Платнировская Кореновского района произошел пожар, затронувший три частных домовладения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании на улице Красной поступило в 11:20. Прибывшие на место через 11 минут спасатели установили, что горят два частных дома и две хозпостройки. Процесс тушения осложнялся сильной застройкой, из-за чего огонь успел перекинуться еще на один частный дом и одну хозпостройку. В 12:49 пожар, наконец, был локализован на площади 400 кв. м. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее на этой неделе река размыла почву под частными домами в поселке Головинка.

Кореновский район Пожары

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