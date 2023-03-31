Книжные чтения и концерт к юбилею Рахманинова. Рассказываем, как провести вечер 1 апреля

В Музыкальном театре в 17:00 начнётся концерт к юбилею известного композитора Сергея Рахманинова. Пианист Игорь Петров, приглашённый артист из Санкт-Петербурга, исполнит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром и «Шесть хоров» для женских или детских голосов с фортепиано.

Во втором отделении прозвучит одноактная опера «Алеко». Дирижирует оркестром Юрий Богатырёв. Стоимость билетов от 400 до 1500 рублей.

После концерта можно успеть посетить литературные чтения в книжном магазине «Чарли», которые начнутся в 20:00. Вместе с Юлией Купер каждый участник прочитает отрывок из книги, а затем получит экспресс-разбор своей техники речи. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, на выходных в Краснодаре можно посетить лекции о бриллиантах, символизме цветов и женщинах в искусстве.