В Краснодаре пройдут лекции о бриллиантах, символизме цветов и женщинах в искусстве

Краснодарский край

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  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

В Краснодаре на выходных пройдёт серия образовательных лекций

1 апреля в 18:00 в арт-пространстве Lighthouse (улица Красная, 100) начнётся лекция «Символизм цветов в искусстве». Слушатели узнают, что значит Роза Тюдоров, является ли сакура символом Японии, почему бюджет Османской империи тратили на тюльпаны и какие цветочные символы были в России. Стоимость участия 550 рублей.

2 апреля в 16:00 в культурном пространстве «Пустое место» (улица Зиповская, 5, корпус 33) состоится встреча с ювелиром Николаем Кара-Кушем «Бриллианты в истории человечества». Лектор расскажет, как правильно выбирать этот камень, а также поведает о тонкостях и рисках покупки лабораторно-выращенных бриллиантов. Стоимость участия 1500 рублей.

2 апреля в Lighthouse в 16:00 будет встреча «Женщины в искусстве». Участники вспомнят самых ярких представительниц, которые внесли не малый вклад в фундамент культурного наследия. Стоимость участия 550 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает персональная выставка Евгения Казицына «По случаю». Представлено более 200 авторских бумажных открыток.

Афиша Искусство Краснодар Лекции Образование Психология

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