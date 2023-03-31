Краснодарский край вошёл в тройку регионов с самым большим количеством «переселенцев» — Ромир

Эксперты холдинга «Ромир» опубликовал результаты исследования, подсчитав долю россиян, живущих не там, где родились

Первую строчку по переселенцам предсказуемо занимает Московская область. Среди проживающих в этом субъекте только 32% жителей коренные, 54% переехали из другого региона России и 14% — из другой страны.

На втором месте по доле приезжих значится Санкт-Петербург, на третьем — Краснодарский край. Далее идут Самарская область и Москва. Такие данные со ссылкой на исследование публикуют РБК.

Согласно общим результатам, треть россиян живут не в том регионе, где родились. Причем 10% переехали из других стран, включая бывшие республики Советского Союза. Регионами, где живет больше всего уроженцев из-за рубежа, оказались Липецкая область и Краснодарский край — 21% родились в других государствах.

Переезжают чаще всего из Новосибирской области — 5% родившихся там осели в другом месте.

Исследование проводилось в форме опроса более 11 тыс. участников в декабре 2022 года в населенных пунктах, где живут более 10 тыс. человек.

Как писали Юга.ру, Краснодар и Ростов-на-Дону попали в топ-5 городов РФ по количеству зданий выше 20 этажей. Всего в рейтинге 77 российских городов. Среди них есть Сочи, Новороссийск, Анапа и Туапсе.