Инструкторы горнолыжной школы «Роза Хутор» стали победителями открытого чемпионата России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В горах Сочи завершился XIV открытый чемпионат среди инструкторов горнолыжных центров России

На соревнованиях 27 и 28 марта демонстрировали своё мастерство и боролись за звание лучших и специалисты Горнолыжной школы «Роза Хутор». По итогам личного первенства инструкторы курорта стали победителями и призерами в дисциплине «Слалом-гигант» среди мужчин и женщин в разных возрастных группах. Первые места по горным лыжам заняли Астапенко Артем, Ильин Роман, Василиса Нечаева и третье — Анна Живлехина. В соревнованиях по сноуборду чемпионами стали Калмыкова Евгения, Дарья Грознова и Даниил Ковалев.

В общем командном зачете представители «Роза Хутор» заняли второе и третье места среди лучших инструкторских сборных страны.

Занятия по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде на курорте ведут 160 инструкторов, среди них — мастера спорта и победители российских соревнований. Все специалисты имеют удостоверения «Национальной лиги инструкторов» и большой опыт работы — за сезон они проводят около 50 тыс. часов занятий. 

«Мы уделяем большое внимание профессиональной подготовке наших сотрудников. Важно, чтобы они не только сами прекрасно катались, но и могли научить гостей курорта уверенно чувствовать себя на горнолыжных трассах. Поэтому наши инструкторы регулярно участвуют в тренингах и семинарах по педагогике и клиентскому сервису, где уделяется внимание аспектам психологии и физиологии. Например, более половины учеников школы — это дети. Поэтому наши инструкторы первыми в стране прошли спецпрограмму «Национальной лиги инструкторов» и получили удостоверения детского инструктора. Участвовать в таких соревнованиях как чемпионат страны среди инструкторов также очень важно для нас. Это не только серьезное профессиональное общение, но и своего рода проверка. И мы рады вновь подтвердить высокий уровень нашей команды», — отмечает руководитель Горнолыжной школы «Роза Хутор» Анна Тигушкина.

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Горнолыжная школа «Роза Хутор» предлагает широкий спектр программ по обучению и улучшению навыков катания как для детей, так и для взрослых — от начинающих до уверенно катающихся. В каждом зимнем сезоне можно не только встретить «Рассвет на трассе», но и провести день в компании личного гида, узнав все об устройстве горного комплекса.

На курорте есть и бесплатная программа «Коуч-сессия»: в течение получаса горнолыжник или сноубордист совершает несколько заездов с инструктором, который разбирает технику катания, указывает на недочеты и рекомендует несколько упражнений для их исправления. Экспертами на таких занятиях выступают инструкторы самой высокой категории (A).

Как научиться кататься на лыжах или сноуборде:

«Правильная техника для горнолыжников и сноубордистов — это прежде всего безопасность. От катания нужно получать удовольствие. Сейчас люди более осознанно подходят к этому и осваивают горнолыжные трассы под наблюдением инструкторов. Мы очень рады помогать им в этом стремлении», — подчеркнула Анна Тигушкина.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как писали Юга.ру, в горах Сочи открыли первую спортивно-развлекательную трассу для катания.

Горнолыжный спорт Лыжные гонки Награды Роза Хутор Сноубординг Сочи Спорт Экстремальные виды спорта

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