Путин утвердил поправки о мобилизации и военном положении в УК. Дела могут возбуждаться с сегодняшнего дня

24 сентября президент России Владимир Путин принял пакет поправок в уголовный кодекс о военной службе. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовых актов.

Теперь военных будут лишать свободы за отказ от участия в боевых действиях, периоды мобилизации и военного положения признали отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений, а также ввели наказание до 15 лет лишения свободы за дезертирство.

До 10 лет лишения свободы будут давать за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в период военного времени. За нарушение условий гособоронзаказа ввели лишение свободы на срок до 10 лет.

Адвокат Павел Чиков отметил, что уголовные дела по новым составам преступления могут возбуждаться с сегодняшнего дня.

Ранее Юга.ру писали, что депутаты Госдумы приняли законопроект, который вводит в УК понятия «мобилизация» и «военное положение». Утром 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию.