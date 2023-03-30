В Краснодаре откроется выставка о женщинах и цветах с мастер-классами и кинопоказами

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре 1 апреля откроется выставочный проект Flowers

В нём участвуют Света Че, Саша Фишер, Дарья Филенкова, Светлана Егудина. Задачей фотографов было показать, что женщины, которых часто сравнивают с цветами, могут быть не только нежными и мягкими, но также отстранёнными, экзотическими, завораживающими, страстными и яркими.

Начало вернисажа в 15:00. Посетителей ждут фуршет, тематические лекции, мастер-классы и кинопоказы. Также гости смогут пообщаться с авторками работ. Входной билет 400 рублей, для студентов — 300 рублей. Выставка будет доступна до 10 апреля по адресу улица Красная, 100. Время работы с 12:00 до 21:00 все дни, кроме субботы.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает персональная выставка Евгения Казицына «По случаю». Представлено более 200 авторских бумажных открыток.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Фотография

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В Краснодаре откроется выставка о женщинах и цветах с мастер-классами и кинопоказами
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