Власти Новороссийска и банк Уралсиб договорились о сотрудничестве в социально-экономической сфере

30 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко и управляющий филиалом «Южный» банка Уралсиб Роман Куришов подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о взаимодействии в социально-экономической сфере. Вместе они займутся реализацией приоритетных проектов и программ, направленных на развитие Новороссийска, поддержкой малого и среднего предпринимательства, улучшением банковской инфраструктуры и другими вопросами.

«Краснодарский край — один из ключевых регионов присутствия Уралсиба, поэтому углубление сотрудничества на уровне муниципалитетов является логичным шагом. Мы рады, что подписанное сегодня соглашение позволит нам еще более активно и плодотворно участвовать в жизни одного из самых динамично развивающихся городов юга Россиии, улучшать экономический и социальный потенциал всего региона», — отметил Роман Куришов.

В 2021-м депутаты Новороссийска выбрали нового мэра: Кто такой Андрей Кравченко

«Наша совместная работа будет направлена на развитие государственно-частного партнёрства, реализацию программ и проектов — задачи, направленные на социально-экономическое развитие, решим вместе!», — поделился планами совместной работы Андрей Кравченко.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске хотят построить фитнес-парк, но пока не решили, где именно.