Депутаты Новороссийска выбрали нового мэра
Новым мэром Новороссийска стал член гордумы Андрей Кравченко
24 декабря парламентарии Новороссийска выбрали нового мэра. 28 голосов из 31 получил депутат гордумы Андрей Кравченко.
Заявки от кандидатов на пост мэра принимали с 28 октября по 26 ноября. Напомним, к 17 ноября был зарегистрирован всего один претендент — военный пенсионер Алексей Самохвалов. В итоговых списках кандидатов было уже девять. Действующий мэр города Игорь Дяченко не выдвигался.
21 декабря комиссия отобрала лучших кандидатов на пост мэра. Ими стали Сергей Гончаров, Виталий Болейко и Андрей Кравченко. 24 декабря они выступили перед гордумой. В результате большинство депутатов проголосовало за Кравченко.
«Отныне каждое мое решение и каждое действие будут направлены на то, чтобы оправдать ожидания жителей Новороссийска.
Я не боюсь работы и готов при необходимости трудиться 24 часа в сутки. Опыт, приобретенный на должности депутата городской Думы, тесное взаимодействие с жителями по разным вопросам помогут мне выстраивать приоритеты и принимать верные решения.
Важен результат. И он должен быть таким, чтобы не стыдно было смотреть в глаза горожанам, коллегам, друзьям и родным», — прокомментировал Кравченко свое назначение.
Кто такой Андрей Кравченко?
Кравченко 41 год. Он родился в Новороссийске и вырос в многодетной семье рабочих, в 2002 году закончил Московский гуманитарно-экономический институт по направлению «Юриспруденция». С тех пор работал в учреждениях при администрации Новороссийска и юристом в разных организациях, руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи. В инстаграме мужчины сказано, что он занимается инвестированием, предпринимательством и благотворительными проектами. Там же он публикует еженедельные «отчеты депутата» о своей деятельности в гордуме.
Инаугурация нового мэра пройдет 29 декабря.
Как писали Юга.ру, несколько дней назад в мэрии Новороссийска приняли на работу чиновника, ранее задержанного за взятку. 22 декабря у мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, а его самого допросили, но позже глава вернулся к своим обязанностям. 24 декабря с обысками пришли в кабинет вице-мэра Ейска, он тоже продолжает работать.