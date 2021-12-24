Депутаты Новороссийска выбрали нового мэра

24 декабря парламентарии Новороссийска выбрали нового мэра. 28 голосов из 31 получил депутат гордумы Андрей Кравченко.

Заявки от кандидатов на пост мэра принимали с 28 октября по 26 ноября. Напомним, к 17 ноября был зарегистрирован всего один претендент — военный пенсионер Алексей Самохвалов. В итоговых списках кандидатов было уже девять. Действующий мэр города Игорь Дяченко не выдвигался.

21 декабря комиссия отобрала лучших кандидатов на пост мэра. Ими стали Сергей Гончаров, Виталий Болейко и Андрей Кравченко. 24 декабря они выступили перед гордумой. В результате большинство депутатов проголосовало за Кравченко.

Кто такой Андрей Кравченко?

Кравченко 41 год. Он родился в Новороссийске и вырос в многодетной семье рабочих, в 2002 году закончил Московский гуманитарно-экономический институт по направлению «Юриспруденция». С тех пор работал в учреждениях при администрации Новороссийска и юристом в разных организациях, руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи. В инстаграме мужчины сказано, что он занимается инвестированием, предпринимательством и благотворительными проектами. Там же он публикует еженедельные «отчеты депутата» о своей деятельности в гордуме.

Инаугурация нового мэра пройдет 29 декабря.

Как писали Юга.ру, несколько дней назад в мэрии Новороссийска приняли на работу чиновника, ранее задержанного за взятку. 22 декабря у мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, а его самого допросили, но позже глава вернулся к своим обязанностям. 24 декабря с обысками пришли в кабинет вице-мэра Ейска, он тоже продолжает работать.