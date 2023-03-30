«Ростелеком» расскажет о детской кибербезопасности учителям информатики на юге России

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Первую онлайн-лекцию в рамках проекта «Кибербезопасность — школам» «Ростелеком» организовал для учителей информатики в Адыгее

Эксперт «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал преподавателям о правилах поведения подрастающего поколения в сети, способах защиты от различных категорий мошенников и особо уделил внимание безопасной работе с персональными данными. В лекции поучаствовали около 80 учителей информатики муниципальных образовательных школ. Это первое мероприятие масштабного проекта «Кибербезопасность — школам», приуроченного к Году педагога и наставника. В его рамках подобные лекции «Ростелеком» проведет во всех регионах юга России.

«Изменение мира и цифровых технологий вокруг нас привело к тому, что злоумышленники тоже меняют свой подход и сегодня воруют не только деньги, а также стремятся похитить информацию и личные данные. Поэтому дети и подростки, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники. И в первую очередь, кому, как не учителям информатики знакомить их с методами безопасного противодействия злоумышленникам!? Поэтому, чтобы расширить доступность таких знаний, мы адресовали наши лекции именно преподавателям, которые помогут детям избежать негативных последствий во время учебы или досуга в сети», — рассказал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Киберграмотность: пан или пропал:

В первой лекции эксперт рассказал о цифровых угрозах для детей в интернете. Он подробно остановился на типах кибермошенничества, их способах и целях, а также методах противодействия им. Седов отметил, что вариативность и сложность паролей влияет на безопасность персональных данных и подчеркнул, что сейчас уже существуют методы быстрого подбора даже сложных комбинаций, длина которых меньше рекомендуемого количества символов. Поэтому необходимо всегда следовать рекомендациям и создавать сложные и уникальные пароли.

Особое внимание Олег Седов обратил на фишинг — незаконный сбор персональных данных с помощью различных хакерских программ и мошеннических сайтов, который становится все более популярным у преступников. Чтобы не попасть на их уловки, нужно быть предельно внимательным при работе с персональными данными и не оставлять их без пароля.

Отдельно лектор коснулся темы кибербуллинга в школах. Если ребенок уже ему подвергся, без помощи компетентных взрослых не обойтись, но чтобы его избежать, важно следовать всем рекомендациям кибербезопасности.

«Ростелеком» выпустил и бесплатно распространяет тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Подробная информация и электронная версия издания есть на официальном сайте национального провайдера.

На встрече с учителями информатики представители «Ростелекома» вручили всем присутствующим учебник по детской кибербезопасности, чтобы преподаватели всегда могли ответить на все вопросы учеников по этой актуальной теме.

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«Быстроразвивающийся мир дает не только большое количествовариантов для развития личности и общества, но таит и свои подводные камни. «Кибербезопасность — школам» — новый проект, который ставит своей целью познакомить учителей информатики с основами кибербезопасности, чтобы преподаватели могли обучать подрастающее поколение нужным навыкам в этом области. Такие знания должны закладываться с раннего возраста, со школьной скамьи, одновременно с тем, как дети начинают постигать для себя виртуальное пространство и виртуальный мир. И познакомить их с правилами игры в новом мире — наша главная задача», — подчеркнул заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Бжемухов.

«Ростелеком» выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках этого направления уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети у подрастающего поколения.

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