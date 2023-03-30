«Ростелеком» расскажет о детской кибербезопасности учителям информатики на юге России

Первую онлайн-лекцию в рамках проекта «Кибербезопасность — школам» «Ростелеком» организовал для учителей информатики в Адыгее

Эксперт «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал преподавателям о правилах поведения подрастающего поколения в сети, способах защиты от различных категорий мошенников и особо уделил внимание безопасной работе с персональными данными. В лекции поучаствовали около 80 учителей информатики муниципальных образовательных школ. Это первое мероприятие масштабного проекта «Кибербезопасность — школам», приуроченного к Году педагога и наставника. В его рамках подобные лекции «Ростелеком» проведет во всех регионах юга России.

«Изменение мира и цифровых технологий вокруг нас привело к тому, что злоумышленники тоже меняют свой подход и сегодня воруют не только деньги, а также стремятся похитить информацию и личные данные. Поэтому дети и подростки, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники. И в первую очередь, кому, как не учителям информатики знакомить их с методами безопасного противодействия злоумышленникам!? Поэтому, чтобы расширить доступность таких знаний, мы адресовали наши лекции именно преподавателям, которые помогут детям избежать негативных последствий во время учебы или досуга в сети», — рассказал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Киберграмотность: пан или пропал: Тест о вашей безопасности в интернете

В первой лекции эксперт рассказал о цифровых угрозах для детей в интернете. Он подробно остановился на типах кибермошенничества, их способах и целях, а также методах противодействия им. Седов отметил, что вариативность и сложность паролей влияет на безопасность персональных данных и подчеркнул, что сейчас уже существуют методы быстрого подбора даже сложных комбинаций, длина которых меньше рекомендуемого количества символов. Поэтому необходимо всегда следовать рекомендациям и создавать сложные и уникальные пароли.

Особое внимание Олег Седов обратил на фишинг — незаконный сбор персональных данных с помощью различных хакерских программ и мошеннических сайтов, который становится все более популярным у преступников. Чтобы не попасть на их уловки, нужно быть предельно внимательным при работе с персональными данными и не оставлять их без пароля. Отдельно лектор коснулся темы кибербуллинга в школах. Если ребенок уже ему подвергся, без помощи компетентных взрослых не обойтись, но чтобы его избежать, важно следовать всем рекомендациям кибербезопасности.

«Ростелеком» выпустил и бесплатно распространяет тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Подробная информация и электронная версия издания есть на официальном сайте национального провайдера.

На встрече с учителями информатики представители «Ростелекома» вручили всем присутствующим учебник по детской кибербезопасности, чтобы преподаватели всегда могли ответить на все вопросы учеников по этой актуальной теме.

«Быстроразвивающийся мир дает не только большое количествовариантов для развития личности и общества, но таит и свои подводные камни. «Кибербезопасность — школам» — новый проект, который ставит своей целью познакомить учителей информатики с основами кибербезопасности, чтобы преподаватели могли обучать подрастающее поколение нужным навыкам в этом области. Такие знания должны закладываться с раннего возраста, со школьной скамьи, одновременно с тем, как дети начинают постигать для себя виртуальное пространство и виртуальный мир. И познакомить их с правилами игры в новом мире — наша главная задача», — подчеркнул заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Бжемухов.