В Краснодарском крае появился портал, объединяющий творческих людей разных жанров

В Краснодарском крае появился портал с базой творческих людей, развивающихся в самых разных жанрах

Его создал режиссёр Владимир Покуль при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Регистрация бесплатная. Необходимо заполнить анкету, после чего любой человек из мира искусства или просто единомышленник сможет познакомиться с навыками и пригласить в проект.

По словам Покуля, идея создания тематического портала витала в воздухе много лет. База будет первой частью проекта, который направлен на создание сообщества талантливых молодых лидеров театральной сферы региона (композиторов, сценаристов, актёров, хореографов, вокалистов), которые по тем или иным причинам не имеют возможности выступать на большой сцене и не известны широкой общественности.

«Ключевая миссия проекта и заключается в создании инфраструктуры для талантливых творчески людей юга России, что позволит легко взаимодействовать и обмениваться опытом, облегчит процесс кастингов и отборов и будет способствовать повышению информированности о молодых талантах края», — объяснил Владимир Покуль.

В рамках второго этапа проекта планируется постановка авторского музыкального спектакля, интегрирующего в себя классические традиции русского психологического театра и современные подходы к музыкальному. Премьера запланирована на сентябрь.

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