В Краснодаре пройдет благотворительный женский форум-воркшоп

На форуме гостей ждут:

6 часов работы над собственным бизнес-проектом;

спикеры женщины-предпринимательницы;

методическое пособие со стратегией развития на 2023 год;

нетворкинг;

благотворительная лотерея;

гонг-медитация;

благотворительный маркет.

Также на форуме можно будет приобрести свечи и открытки, сделанные руками подопечных фонда. На маркете представят украшения и другую продукцию от партнёров мероприятия.



Воркшоп пройдет с 10:00 до 17:00 по адресу: арт-центр «Бронзовая лошадь», ул. Калинина, д. 291. Стоимость билета от 2900 до 6300 рублей в зависимости от тарифа посещения. Купить его или узнать подробности можно на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, 25 марта в Краснодаре открылась выставка о магии, цифровизации и времени.