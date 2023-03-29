В Краснодаре пройдет благотворительный женский форум-воркшоп

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя StockSnap/27551 сайта pixabay.com
    © Фото пользователя StockSnap/27551 сайта pixabay.com

Жительниц Краснодара 30 марта приглашают на бизнес-форум, посвященный развитию женского предпринимательства

В Краснодаре 30 марта состоится форум-воркшоп, посвященный развитию женского бизнеса. Все вырученные средства направят в поддержку фонда помощи людей с аутизмом «Открытая среда». Организатор проекта — женское блог-сообщество «Дерзайка».

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На форуме гостей ждут:

  • 6 часов работы над собственным бизнес-проектом;
  • спикеры женщины-предпринимательницы;
  • методическое пособие со стратегией развития на 2023 год;
  • нетворкинг;
  • благотворительная лотерея;
  • гонг-медитация;
  • благотворительный маркет.

Также на форуме можно будет приобрести свечи и открытки, сделанные руками подопечных фонда. На маркете представят украшения и другую продукцию от партнёров мероприятия.

Воркшоп пройдет с 10:00 до 17:00 по адресу: арт-центр «Бронзовая лошадь», ул. Калинина, д. 291. Стоимость билета от 2900 до 6300 рублей в зависимости от тарифа посещения. Купить его или узнать подробности можно на сайте

Как сообщали ранее Юга.ру, 25 марта в Краснодаре открылась выставка о магии, цифровизации и времени.

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В Краснодаре пройдет благотворительный женский форум-воркшоп
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