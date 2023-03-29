В Краснодаре пройдет благотворительный женский форум-воркшоп
Жительниц Краснодара 30 марта приглашают на бизнес-форум, посвященный развитию женского предпринимательства
В Краснодаре 30 марта состоится форум-воркшоп, посвященный развитию женского бизнеса. Все вырученные средства направят в поддержку фонда помощи людей с аутизмом «Открытая среда». Организатор проекта — женское блог-сообщество «Дерзайка».
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На форуме гостей ждут:
- 6 часов работы над собственным бизнес-проектом;
- спикеры женщины-предпринимательницы;
- методическое пособие со стратегией развития на 2023 год;
- нетворкинг;
- благотворительная лотерея;
- гонг-медитация;
- благотворительный маркет.
Также на форуме можно будет приобрести свечи и открытки, сделанные руками подопечных фонда. На маркете представят украшения и другую продукцию от партнёров мероприятия.
Воркшоп пройдет с 10:00 до 17:00 по адресу: арт-центр «Бронзовая лошадь», ул. Калинина, д. 291. Стоимость билета от 2900 до 6300 рублей в зависимости от тарифа посещения. Купить его или узнать подробности можно на сайте.
Как сообщали ранее Юга.ру, 25 марта в Краснодаре открылась выставка о магии, цифровизации и времени.