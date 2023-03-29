В Краснодаре велосипедистка попала под трамвай на улице Московской

Утром 29 марта на улице Московской встали трамваи. В МВД рассказали, что произошло ДТП, пострадала девушка

Обновлено в 09:36

В УМВД Росссии по Краснодару сообщили, что авария случилась около 8:30 с трамваем №15. Водитель допустил наезд на велосипедистку, пересекавшую дорожное полотно по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка получила ушибы, её забрала скорая.

«По словам подписчиков, сотрудники КТТУ рассказали им, что случилась поломка и транспорт не будет ходить около 2,5 часов», — сообщает «Кубань 24».

Параллельно в городских пабликах появилась информация, что под трамвай попал человек.

На фото, опубликованном «Югополисом», видно, что около вереницы трамваев стоит машина скорой помощи. Других подробностей произошедшего нет.