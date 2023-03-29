В Краснодаре велосипедистка попала под трамвай на улице Московской
Утром 29 марта на улице Московской встали трамваи. В МВД рассказали, что произошло ДТП, пострадала девушка
Обновлено в 09:36
В УМВД Росссии по Краснодару сообщили, что авария случилась около 8:30 с трамваем №15. Водитель допустил наезд на велосипедистку, пересекавшую дорожное полотно по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка получила ушибы, её забрала скорая.
«По словам подписчиков, сотрудники КТТУ рассказали им, что случилась поломка и транспорт не будет ходить около 2,5 часов», — сообщает «Кубань 24».
Параллельно в городских пабликах появилась информация, что под трамвай попал человек.
На фото, опубликованном «Югополисом», видно, что около вереницы трамваев стоит машина скорой помощи. Других подробностей произошедшего нет.
Как писали Юга.ру, 27 марта в Краснодаре на пересечении улиц Горького и Красноармейской произошло ДТП, из-за которого трамваи встали в обе стороны.