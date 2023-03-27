В Краснодаре из-за ДТП встали трамваи на улице Горького
Об аварии с участием трех автомобилей сообщили в соцсетях
Утром 27 марта в соцсетях стали появляться фотографии ДТП на пересечении улиц Горького и Красноармейской. Как сообщают очевидцы, трамваи встали в обе стороны.
По информации СМИ, столкнулись три автомобиля.
Обновлено в 10:19. Движение на участке в обе стороны восстановлено. Трамваи простояли 17 минут, сообщил телеканал «Краснодар» со ссылкой на КТТУ.
Ранее Юга.ру писали, что неделя в Краснодарском крае будет холодной и дождливой. Утром 27 марта в Краснодаре было пять ДТП и пробки 6 баллов.