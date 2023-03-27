В Краснодаре из-за ДТП встали трамваи на улице Горького

Об аварии с участием трех автомобилей сообщили в соцсетях

Утром 27 марта в соцсетях стали появляться фотографии ДТП на пересечении улиц Горького и Красноармейской. Как сообщают очевидцы, трамваи встали в обе стороны.

Ситуация на 09:35 © скриншоты сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/transport/trams/?l=masstransit&ll=38.977519%2C45.031518&z=16.28

Ситуация на 09:35 © скриншоты сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.975313%2C45.035470&z=13

По информации СМИ, столкнулись три автомобиля. Обновлено в 10:19. Движение на участке в обе стороны восстановлено. Трамваи простояли 17 минут, сообщил телеканал «Краснодар» со ссылкой на КТТУ.