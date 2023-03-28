Фильм про Сальвадора Дали и поэзия. Рассказываем, как провести вечер 29 марта

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с YouTube-канала «TheatreHD»
    © Скриншот видео с YouTube-канала «TheatreHD»

Рассказываем, как интересно провести в Краснодаре вечер 29 марта

В 19:00 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» можно посмотреть документальный фильм «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия». Он охватывает события с 1929 по 1989 годы. Это путешествие в жизнь, творчество и историю любви великого мастера сюрреализма и его музы Галы. Билеты в продаже.

В 21:00 в малом зале «Рок-бара» начнётся поэтический вечер. Организаторы уверены, что стихи не стоит писать в стол, творчество нужно демонстрировать. И сделать это предлагают со сцены в стенах заведения. Чтобы выступить, нужно отправить заявку в любой из аккаунтов «Рок-бара». Вход и участие бесплатные.

Кроме того, 29 марта в Краснодарском музее имени Коваленко откроется выставка «Времен связующая нить». В экспозиции представлено более восьмидесяти произведений художников юга России. 

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Фильм про Сальвадора Дали и поэзия. Рассказываем, как провести вечер 29 марта
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