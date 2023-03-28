Гостиницу Rosa Springs курорта «Роза Хутор» признали лучшим семейным отелем России

«Пройти во второй этап конкурса можно было только при наличии высокого рейтинга в международных и локальных системах онлайн-бронирования. При этом учитывались только те системы, где отзывы могут оставить реальные гости отеля. Во втором этапе отель оценивали уже члены жюри. Среди критериев были инфраструктура гостиницы и прилегающей территории в радиусе пяти километров, соответствие номинации, корпоративная и социальная ответственность», — заявили в пресс-службе отеля Rosa Springs.



Гостиница расположена на высоте 1100 метров над уровнем моря. Во время зимних Олимпийских игр 2014 года здесь находился медицинский центр для спортсменов. После его переоборудовали в санаторий с собственным бассейном и клиникой. Сегодня Rosa Springs предлагает гостям программу Life Balance с активностями, развлечениями, диет-питанием и SPA-процедурами. Также в отеле проходят тренинги, мастер-классы и квесты.



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