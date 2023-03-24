Курорт «Роза Хутор» победил в свадебной премии России
Курорт также вошел в шорт-листы нескольких номинаций Wedding Travel Awards
Горный курорт «Роза Хутор» стал победителем свадебной премии Wedding Travel Awards в номинации «Лучшая локация для съемки в регионах России». Он вошел в шорт-листы как «Лучшая локация для свадебной церемонии», «Лучшая загородная площадка для свадьбы в регионах России».
Горнолыжный сезон всё:
Инфраструктура «Роза Хутор» позволяет реализовать различные свадебные идеи. Например, сделать предложение на сноуборде, провести церемонию на пике гор или станцевать первый танец в бочках с виноградом.
«Самой популярной локацией «Роза Хутор» для свадебных мероприятий и фотосессий является площадка на верхней точке курорта — 2320 метров над уровнем моря. Новинкой предстоящего сезона свадеб станет горный кемпинг «Нахазо». Созданный в живописном месте на южном склоне хребта Аибга в окружении вековых пихт и альпийских трав, он дарит не только уединение, прекрасные виды и романтику посиделок в костровой зоне, но комфорт современных домиков лоджей и панорамного ресторана», — отметила менеджер по корпоративным продажам курорта «Роза Хутор» Христина Высоцкая.
Курорт не раз становился лидером премии, в 2020-м году его признали «Лучшей загородной площадкой для свадьбы» в Wedding Аwards Юг.
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