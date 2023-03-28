В Краснодаре за хищение 375 млн рублей дольщиков осудили бывшего директора компании «ЮРСК»

Суд установил, что с 14 октября 2014 по 20 апреля 2017 годы он украл деньги у 155 граждан на общую сумму более 375 млн рублей при строительстве ЖК «Седьмое небо». Пострадали жители Москвы, Краснодарского края, Республики Якутия, Приморского края, Мурманской области и других регионов. Часть похищенных средств подсудимый легализовал, купив на них автомобиль «Кадиллак».

Установлено, что подсудимый ранее работал в ООО «Южная Региональная Строительная Компания» заместителем генерального директора. Покинув пост, Герасименко организовал ООО «Южный Региональный Строительный Комплекс» с аналогичными заглавными буквами названия предприятия.

Николая Герасименко признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Он получил четыре года лишения свободы c отбыванием наказания в колонии общего режима.

На имущество Герасименко с целью возмещения ущерба наложен арест, сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в 2019 году подконтрольная министерству ТЭК и ЖКХ фирма похитила из бюджета региона 95 млн рублей при выделении денег на строительство ЖК «Седьмое небо».

В марте 2023-го губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в кубанской столице осталось менее 50 долгостроев.