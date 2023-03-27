В Краснодаре День театра отметят премьерой спектакля и скидками на билеты

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

Краснодар 27 марта присоединится к всероссийской акции «День театра»

В академическом театре драмы имени Горького пройдёт новая постановка «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева. В фойе покажут фотографии, сделанные во время подготовки премьерного спектакля, и картины художницы Ольги Тамаевой. После постановки зрителям проведут экскурсию по закулисью.

Музыкальный театр «Премьера» имени Гатова запустил акцию на покупку билетов. До 28 марта на сайте по промокодам доступна скидка до 40% на спектакли и концерты, которые пройдут в апреле и мае.

27 марта на официальной странице акции «День театра» организуют прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций. Там же можно найти статьи о театре, архивные записи спектаклей и интервью с известными актёрами и режиссёрами.

Как писали Юга.ру, 23 марта в Краснодаре стартовали гастроли интерактивного музея «В тишине». В нём расскажут о жизни людей с нарушением слуха, а также познакомят с устройствами, которые глухие используют в быту.

Афиша Искусство Краснодар Театры

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