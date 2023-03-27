«Сезон выбросов». На Черноморском побережье снова умирают дельфины

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео Юрия Озаровского, t.me/MoreOz
    © Кадр из видео Юрия Озаровского, t.me/MoreOz

За последние несколько дней нашли тела троих животных

О смертях дельфинов стали сообщать с 21 марта. В тот день под Новороссийском выбросилась на берег беременная азовка. Её обнаружили очевидцы и позвонили в центр спасения дельфинов. Пока специалисты ехали, люди приняли роды у самки, но детеныш появился на свет мертвым.

Взрослого дельфина пытались отправить в море, но она возвращалась на берег. Позже специалисты «Дельфы» выяснили, что самка была больна, в её дыхательных путях обнаружили паразитов. Также там добавили, что она выбрасывалась на берег, чтобы избавиться от мертвого детеныша. 

На следующий день мертвого дельфина обнаружили на пляже в Дагомысе.

26 марта тело дельфина обнаружили в Анапе. К хвосту животного была привязана длинная веревка.

В «Дельфе» рассказали, что «наступает сезон выбросов дельфинов». Там отметили, что лечение тяжелобольных китообразных должно осуществляться в стационаре, которого пока нет в России. 

Юга.ру писали, что в 2022 году на Черноморском побережье погибли несколько сотен дельфинов. Как спасали животных, можно почитать в нашем материале

Животные смерть Спасение Черное море

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«Сезон выбросов». На Черноморском побережье снова умирают дельфины
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