«Сезон выбросов». На Черноморском побережье снова умирают дельфины

О смертях дельфинов стали сообщать с 21 марта. В тот день под Новороссийском выбросилась на берег беременная азовка. Её обнаружили очевидцы и позвонили в центр спасения дельфинов. Пока специалисты ехали, люди приняли роды у самки, но детеныш появился на свет мертвым.

Взрослого дельфина пытались отправить в море, но она возвращалась на берег. Позже специалисты «Дельфы» выяснили, что самка была больна, в её дыхательных путях обнаружили паразитов. Также там добавили, что она выбрасывалась на берег, чтобы избавиться от мертвого детеныша.