«Сезон выбросов». На Черноморском побережье снова умирают дельфины
За последние несколько дней нашли тела троих животных
О смертях дельфинов стали сообщать с 21 марта. В тот день под Новороссийском выбросилась на берег беременная азовка. Её обнаружили очевидцы и позвонили в центр спасения дельфинов. Пока специалисты ехали, люди приняли роды у самки, но детеныш появился на свет мертвым.
Взрослого дельфина пытались отправить в море, но она возвращалась на берег. Позже специалисты «Дельфы» выяснили, что самка была больна, в её дыхательных путях обнаружили паразитов. Также там добавили, что она выбрасывалась на берег, чтобы избавиться от мертвого детеныша.
На следующий день мертвого дельфина обнаружили на пляже в Дагомысе.
26 марта тело дельфина обнаружили в Анапе. К хвосту животного была привязана длинная веревка.
В «Дельфе» рассказали, что «наступает сезон выбросов дельфинов». Там отметили, что лечение тяжелобольных китообразных должно осуществляться в стационаре, которого пока нет в России.
Юга.ру писали, что в 2022 году на Черноморском побережье погибли несколько сотен дельфинов. Как спасали животных, можно почитать в нашем материале.