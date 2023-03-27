Неделя в Краснодарском крае будет холодной и дождливой

В Краснодаре утром 27 марта дождь, пять ДТП и пробки

В Краснодаре утром 27 марта дождь. Днем синоптики обещают ветер до 12 м/с и 15 °С. Временами осадки.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» в городе за утро произошло пять ДТП, пробки составляют 6 баллов. Самые сильные заторы на улицах Российской, Тургенева, Красных Партизан, Калинина, Тургеневском шоссе и Восточном обходе.

Такая погода сохранится в краевой столице ближайшие пять дней. Максимальную температуру обещают 28 марта — 18 °С, затем она начнет понижаться. Всю неделю дождливо, а температура воздуха составит 6-8 °С.

По краю синоптики обещают дожди, в горах с мокрым снегом. Утром и днем в отдельных районах пройдут грозы. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 12-17 °С.

Ближайшие несколько дней в крае продолжит идти дождь. В отдельных районах ожидаются ливни. В предгорных и горных районах пройдет мокрый снег. Порывы ветра в некоторых районах составят 15-20 м/с.

На Черноморском побережье временами дожди, ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 9-14 °С. На Азовском побережье 12-17 °С.

Ранее Юга.ру показывали как густой туман накрыл города на Черноморском побережье. Посмотреть фото можно здесь.