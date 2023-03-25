Купить брендовую одежду и помочь людям с аутизмом. В Краснодаре пройдет Garage sale

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Краснодаре 26 марта пройдет распродажа одежды местных дизайнеров и мировых брендов

Одежду, изделия ручной работы и аксессуары местных дизайнеров можно будет купить на распродаже в Краснодаре 26 марта. В программе dj-сет, десерты и напитки.

В числе участников Garage sale магазин одежды мировых брендов «Открыто», его прибыль отправляется в копилку фонда «Открытая среда». Благотворительная организация оказывает помощь подросткам и взрослым с аутизмом.

Распродажа пройдет в воскресенье на Мира, 1. Вход свободный.

Ранее Юга.ру писали, что 26 марта в экоцентре «Собиратор» пройдет обмен растениями и садовыми аксессуарами. Все желающие могут прийти на своп и послушать полезные лекции.

Афиша Благотворительность Краснодар Мода

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Купить брендовую одежду и помочь людям с аутизмом. В Краснодаре пройдет Garage sale
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