Купить брендовую одежду и помочь людям с аутизмом. В Краснодаре пройдет Garage sale

В Краснодаре 26 марта пройдет распродажа одежды местных дизайнеров и мировых брендов

Одежду, изделия ручной работы и аксессуары местных дизайнеров можно будет купить на распродаже в Краснодаре 26 марта. В программе dj-сет, десерты и напитки.

В числе участников Garage sale магазин одежды мировых брендов «Открыто», его прибыль отправляется в копилку фонда «Открытая среда». Благотворительная организация оказывает помощь подросткам и взрослым с аутизмом.

Распродажа пройдет в воскресенье на Мира, 1. Вход свободный.

Ранее Юга.ру писали, что 26 марта в экоцентре «Собиратор» пройдет обмен растениями и садовыми аксессуарами. Все желающие могут прийти на своп и послушать полезные лекции.