В феврале краснодарцы заплатили 35 млн рублей штрафов за неоплату парковок

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Всего в бюджет города от работы парковок за месяц поступило 47 млн рублей

В феврале жители и гости Краснодара заплатили почти 12 млн рублей за стоянку на муниципальных парковках. За этот же период в бюджет поступило 35 млн рублей от штрафов за неуплату парковки, рассказали в мэрии города.

Эти деньги обещают направить на ямочный и гравийный ремонт, замену дорожных знаков. А также на обновление дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Юга.ру писали, что на муниципальных парковках Краснодара автомобильные номера будут очищать от посторонних предметов. Сейчас работа проводится в тестовом режиме, но в дальнейшем станет обязательной для подрядчика. 

Краснодар парковки

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте