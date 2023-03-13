В феврале краснодарцы заплатили 35 млн рублей штрафов за неоплату парковок

Всего в бюджет города от работы парковок за месяц поступило 47 млн рублей

В феврале жители и гости Краснодара заплатили почти 12 млн рублей за стоянку на муниципальных парковках. За этот же период в бюджет поступило 35 млн рублей от штрафов за неуплату парковки, рассказали в мэрии города.

Эти деньги обещают направить на ямочный и гравийный ремонт, замену дорожных знаков. А также на обновление дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Юга.ру писали, что на муниципальных парковках Краснодара автомобильные номера будут очищать от посторонних предметов. Сейчас работа проводится в тестовом режиме, но в дальнейшем станет обязательной для подрядчика.