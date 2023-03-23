Сбер поддерживает жителей и бизнес Дагестана

Дагестан, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы главы Дагестана
    © Фото пресс-службы главы Дагестана

23 марта на встрече в Махачкале глава Дагестана и председатель Сбербанка обсудили повышение качества жизни в республике

В Махачкале 23 марта прошла встреча председателя юго-западного Сбербанка Анатолия Песенникова и главы Дагестана Сергея Меликова. Они обсудили потенциал инвестиционного роста, совместные проекты и меры повышения качества жизни в республике.

Читайте также:

«Сегодня 1,3 млн розничных клиентов банка и свыше 24 тысяч бизнесов обслуживаются в Дагестанском отделении Сбербанка. На начало 2023 года совокупный кредитный портфель приблизился к 66 млрд рублей, а портфель пассивов — к 110 млрд рублей, портфель ответственного финансирования вырос в 4,5 раза. В 2023 году мы продолжаем инвест-поддержку важных для Дагестана проектов, развитие онлайн-торговли с применением технологий искусственного интеллекта и реализацию ESG-проектов в десятках сфер и направлений», — заявил Песенников.

В 2022 году бизнес Дагестана получил в Сбере 7,9 млрд рублей кредитов.

По программам с господдержкой дагестанские предприниматели получили 2,9 млрд рублей кредитов.

Ранее Юга.ру рассказывали, как Сбер помогает росту экономики Кубани.

Банки поддержка малого бизнеса Сбербанк

Новости

Жители Краснодарского края смогут увидеть парад планет и 60-метровый астероид
Горнолыжный сезон всё. В Сочи закрыли часть трасс из-за потепления
В Славянске-на-Кубани планируют построить экотропу на озере Толока
В станице Елизаветинской под Краснодаром рекультивируют свалку за 1,4 млрд рублей. Деньги уже выделили
В зоне СВО в Украине находятся 4,4 тыс. кубанских казаков
В Новороссийске хотят построить фитнес-парк, но пока не решили, где именно

Лента новостей

Реклама на сайте