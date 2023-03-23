Сбер поддерживает жителей и бизнес Дагестана

«Сегодня 1,3 млн розничных клиентов банка и свыше 24 тысяч бизнесов обслуживаются в Дагестанском отделении Сбербанка. На начало 2023 года совокупный кредитный портфель приблизился к 66 млрд рублей, а портфель пассивов — к 110 млрд рублей, портфель ответственного финансирования вырос в 4,5 раза. В 2023 году мы продолжаем инвест-поддержку важных для Дагестана проектов, развитие онлайн-торговли с применением технологий искусственного интеллекта и реализацию ESG-проектов в десятках сфер и направлений», — заявил Песенников.



В 2022 году бизнес Дагестана получил в Сбере 7,9 млрд рублей кредитов.



По программам с господдержкой дагестанские предприниматели получили 2,9 млрд рублей кредитов.



Ранее Юга.ру рассказывали, как Сбер помогает росту экономики Кубани.