В Краснодарском крае 23 марта прогнозируют дожди и туман

В ночь на 23 марта в районах края будет преимущественно без осадков, днем обещают дожди. В течение ночи и утром прогнозируют туман.

Ночью в регионе будет 4…9 °С, днем 16…21 °С, местами на Азовском побережье 11…16 °С, в горах ночью обещают 0…+5 °С, днем 7…12 °С. Ветер будет северо-восточный и восточный 4-9 м/с, днем местами порывы могут достигать 12 м/с.