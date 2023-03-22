В Краснодарском крае 23 марта прогнозируют дожди и туман
Днем в регионе температура воздуха местами поднимется до 21 °С
В ночь на 23 марта в районах края будет преимущественно без осадков, днем обещают дожди. В течение ночи и утром прогнозируют туман.
Ночью в регионе будет 4…9 °С, днем 16…21 °С, местами на Азовском побережье 11…16 °С, в горах ночью обещают 0…+5 °С, днем 7…12 °С. Ветер будет северо-восточный и восточный 4-9 м/с, днем местами порывы могут достигать 12 м/с.
На Черноморском побережье 23 марта будет облачно, во второй половине дня в Туапсинском районе небольшой дождь. Ночью и утром местами обещают туман.
Как выглядит Краснодар с высоты птичьего полета:
Температура воздуха ночью 5…10 °С, днем 12…17 °С. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы могут достигать 15-20 м/с.
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