Снежана Туманова. Ставропольский телеканал создал ведущую прогноза погоды с помощью нейросети

Ставропольский край

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  • © скриншот видео ютуб-канала СВОЁ ТВ СТАВРОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ https://www.youtube.com/watch?v=bOJVP_9YVrM
    © скриншот видео ютуб-канала СВОЁ ТВ СТАВРОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ https://www.youtube.com/watch?v=bOJVP_9YVrM

Весь выпуск, включая ведущую, текст и графику, написал искусственный интеллект

Телеканал «СвоёТВ. Ставропольский край» выпустил проект «Прогноз будущего». В эфире уже показали первый выпуск с виртуальной ведущей. Девушке дали «погодное» имя Снежана Туманова.

От обычного выпуска прогноза погоды этот отличает только неестественная манера речи ведущей. В остальном для зрителя все стандартно, выглядит новая сотрудница по-человечески естественно.

«Она амбициозна и ставит перед собой цель полностью заменить людей-конкурентов. При этом руководство телеканала пока не намерено отказываться и от классического варианта прогноза с ведущим-человеком», — заявили на телеканале.

Проект «Прогноз будущего» на ставропольском телевидении выходит в эфир по будням после выпусков «Экспресс-новостей» в 9:30, 14:00, 16:30, 21:00, 22:30.

Ранее Юга.ру показывали, каким «увидела» нейросеть Краснодар.

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