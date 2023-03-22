«Никаких больше вечеринок». «Лукойл» оштрафовали за музыку на заправке в Горячем Ключе — СМИ

В сети появилась информация о решении суда оштрафовать «Лукойл» за популярные треки на заправочной станции

С требованием в суд обратилось «Российское авторское общество», пишет «Kub Mash». По данным телеграм-канала, на заправке в Горячем Ключе оказалась представительница общества, она услышала несколько популярных треков — «Никаких больше вечеринок», «Красное белое», «Лиловая» и «Истеричка». Женщина сняла видео.

РАО направили компании «Лукойл» досудебную претензию, на которую не последовало реакции, сказано в публикации. Суд встал на сторону защитников авторского права и вынес решение о штрафе в размере 80 тыс. рублей.

По данным «Kub Mash», представители компании «Лукойл» на судебном заседании выдвигали другие версии — о том, что музыку могли включить клиенты, якобы точный источник звука не определен. Но суд такие доводы не принял.

Ранее Юга.ру рассказывали, что сеть магазинов «Магнит» заплатит 104 тыс. рублей за использование треков в торговых залах.