Краснодарского депутата хотят лишить полномочий из-за банковского счета в Эстонии

По его словам, это счет супруги, который никогда не скрывали

В Гордуме Краснодара рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Бердникова. Причинами стали счет в иностранном банке и нарушение порядка декларирования доходов. Информация об этом есть на сайте администрации Краснодара.

«В отношении депутата Бердникова А.Н. проводилась проверка в ходе которой установлены факты нарушения требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и совершения правонарушений, связанных с представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при избрании на муниципальную должность, и за 2020, 2021 отчетные годы», — сказано в пояснительной записке.

Позже сам депутат заявил, что речь идет о ипотечном счете его жены, которая родилась в Эстонии. По словам Бердникова, этот счет никогда не скрывали и оплачивали через него кредит. Также он добавил, что недвижимости уже больше 20 лет, а нарушений в декларировании доходов он не допускал.

Депутат отметил, что не получает зарплату в Гордуме и по закону может иметь иностранные счета, но оспаривать решение контрольного управления не намерен. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят 23 марта.

Как писали Юга.ру, летом 2022 года после прокурорской проверки 26 сотрудников Гордумы привлекли к ответственности.