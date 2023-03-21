В Краснодаре пройдет фестиваль «Еще краше» для женщин с онкологией
Фестиваль организуют фонды «Не напрасно!», «Рак победим» и компания AVON
Фестиваль «Еще краше» для женщин с онкологическими диагнозами пройдет в Краснодаре 25 и 26 марта. Его организуют фонды «Не напрасно!», «Рак победим» и компания AVON.
Телесный фестиваль, лекция с сексологом, тренинг-вечеринка:
Цель фестиваля — научить женщин с онкологией принимать себя и напомнить другим о необходимости регулярных обследований.
В программе фестиваля:
- фотосессия;
- встреча с онкологом-маммологом;
- разговоры с психологами;
- встреча со специалистами индустрии красоты;
- показ мод от девушек с онко-диагнозом;
- концертная программа и танцы.
Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте. Количество мест ограничено. Следить за анонсами мероприятий можно в группе фестиваля.
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