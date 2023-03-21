В Краснодаре пройдет фестиваль «Еще краше» для женщин с онкологией

Фестиваль «Еще краше» для женщин с онкологическими диагнозами пройдет в Краснодаре 25 и 26 марта. Его организуют фонды «Не напрасно!», «Рак победим» и компания AVON.

Цель фестиваля — научить женщин с онкологией принимать себя и напомнить другим о необходимости регулярных обследований.



В программе фестиваля:

фотосессия;

встреча с онкологом-маммологом;

разговоры с психологами;

встреча со специалистами индустрии красоты;

показ мод от девушек с онко-диагнозом;

концертная программа и танцы.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте. Количество мест ограничено. Следить за анонсами мероприятий можно в группе фестиваля.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодар 23 марта приедет музей «В тишине». Посетители окажутся в мире глухих.