В Краснодаре пройдет фестиваль «Еще краше» для женщин с онкологией

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя StockSnap/27551 сайта pixabay.com
    © Фото пользователя StockSnap/27551 сайта pixabay.com

Фестиваль организуют фонды «Не напрасно!», «Рак победим» и компания AVON

Фестиваль «Еще краше» для женщин с онкологическими диагнозами пройдет в Краснодаре 25 и 26 марта. Его организуют фонды «Не напрасно!», «Рак победим» и компания AVON.

Телесный фестиваль, лекция с сексологом, тренинг-вечеринка:

Цель фестиваля — научить женщин с онкологией принимать себя и напомнить другим о необходимости регулярных обследований.

В программе фестиваля:

  • фотосессия;
  • встреча с онкологом-маммологом;
  • разговоры с психологами;
  • встреча со специалистами индустрии красоты;
  • показ мод от девушек с онко-диагнозом;
  • концертная программа и танцы.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте. Количество мест ограничено. Следить за анонсами мероприятий можно в группе фестиваля

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодар 23 марта приедет музей «В тишине». Посетители окажутся в мире глухих.

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