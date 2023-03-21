Мобилизованного, который сбежал в «самоволку» в Краснодарский край, приговорили к 5 годам тюрьмы

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • Южный военный округ © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Южный военный округ © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Скрывавшийся в станице Смоленской мобилизованный получил 5 лет тюрьмы за самовольное оставление места службы

15 марта Буденновский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Писцова. Его обвиняли по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление места службы, продолжительностью свыше одного месяца, в период мобилизации).

Согласно материалам уголовного дела, Писцов был призван на военную службу после объявления частичной мобилизации. Около 22 часов 6 октября 2022 года он самовольно оставил место службы — воинскую часть, дислоцированную в Ставропольском крае. Поводом якобы послужило желание отдохнуть от военной службы.

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Покинув часть Писцов отправился в ст. Смоленскую Северского района Краснодарского края. 15 декабря 2022 года он «самостоятельно явился в правоохранительные органы и добровольно сообщил о совершённом им преступлении, чем его незаконное пребывание вне воинских правоотношений было прекращено».

По сообщению пресс-службы Буденновского гарнизонного военного суда, в ходе разбирательства подсудимый признал вину в совершении указанного преступления и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил Писцова к 5 годам лишения свободы (максимальное наказание по ч. 5 ст. 337 УК РФ — 10 лет тюрьмы). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в феврале гарнизонные суды Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Чечни завели семь дел об оставлении воинских частей.

Армия СВО Суд Частичная мобилизация для СВО

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