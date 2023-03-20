Олег Дерипаска подал в суд иск на Марию Певчих о защите чести и достоинства

Промышленник Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих. Информация об этом есть в картотеке дел московского арбитражного суда. Заседание по делу назначили на 1 июня.

В судебном определении не указаны подробности. Со ссылкой на представителя Дерипаска ТАСС сообщил, что в иске выдвинуто требование опровергнуть информацию об участии в залоговых аукционах. Юга.ру направили запрос в пресс-службу промышленника, на момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее Юга.ру писали, что Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову. Причиной послужил высказывания в социальных сетях. Из-за них промышленник хотел взыскать с Тинькова 2 млрд рублей.