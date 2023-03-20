В Сочи из-за сильного тумана третий день подряд задерживают самолеты

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Утром 20 марта задержаны 18 рейсов

В Сочи с 18 марта из-за сильного тумана задерживают авиарейсы. По данным онлайн-табло, утром 20 марта на вылет задерживаются 18 рейсов. Три из них перенесли на 21 марта.

На прилет задерживаются девять рейсов из Дубая, Москвы, Иваново, Стамбула, Сургута, Баку, Антальи и Казани.

В пресс-службе аэропорта накануне рассказали, что было выполнено 123 рейса, что составляет 74% от суточного плана. С запасного аэродрома прибыло 14 самолетов. В компании «Аэрофлот» сообщили, что сегодня вывезут из Сочи застрявших пассажиров.

По вопросам задержки рейсов Роспотребнадзор запустил горячую линию. Сообщается, что в ведомстве готовы помочь в подготовке претензионных писем в адрес авиаперевозчиков. Обратиться можно по телефонам 8-862-264-79-488-862-264-38-76

Ранее из-за сильного тумана в Зимнем театре Сочи не состоялось шоу. Артисты не смогли прилететь из-за непогоды в городе-курорте. Зрители жаловались, что организаторы не возвращали билеты.

Как писали Юга.ру, в аэропорту Сочи открылся капсульный отель. Стоимость размещения в номере отеля составляет от 700 рублей за час, а дети до 7 лет могут отдохнуть там бесплатно.

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