В Сочи из-за сильного тумана третий день подряд задерживают самолеты

В Сочи с 18 марта из-за сильного тумана задерживают авиарейсы. По данным онлайн-табло, утром 20 марта на вылет задерживаются 18 рейсов. Три из них перенесли на 21 марта.

На прилет задерживаются девять рейсов из Дубая, Москвы, Иваново, Стамбула, Сургута, Баку, Антальи и Казани.

В пресс-службе аэропорта накануне рассказали, что было выполнено 123 рейса, что составляет 74% от суточного плана. С запасного аэродрома прибыло 14 самолетов. В компании «Аэрофлот» сообщили, что сегодня вывезут из Сочи застрявших пассажиров.

По вопросам задержки рейсов Роспотребнадзор запустил горячую линию. Сообщается, что в ведомстве готовы помочь в подготовке претензионных писем в адрес авиаперевозчиков. Обратиться можно по телефонам 8-862-264-79-48, 8-862-264-38-76.

Ранее из-за сильного тумана в Зимнем театре Сочи не состоялось шоу. Артисты не смогли прилететь из-за непогоды в городе-курорте. Зрители жаловались, что организаторы не возвращали билеты.