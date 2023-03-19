В Краснодаре сохранится пасмурная погода без осадков

20 марта в Краснодаре ожидают переменную облачность преимущественно без осадков. Северный ветер от 4 до 9 м/с. Ночью похолодает до 5°C, днем потеплеет до 16°C.

В Краснодарском крае также облачно и без осадков. На юге региона ожидают небольшой дождь, местами туман. Северный ветер может усиливаться порывами до 12 м/с. Ночью температура опустится не ниже 4°C, в предгорных районах — не ниже 1°C. Днем температура поднимется не выше 14°C, местами до 19°С.

На побережье Черного моря северо-восточный ветер будет сильнее — 6-11 м/с с порывами до 20 м/с

21 марта синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями и небольшими дождями и утренним туманом. Ночью температура будет колебаться от 3 до 8°C; днем — от 10 до 15°C.