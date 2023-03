Солист Enigma выступит в Краснодаре с оркестром

Дональдс — исполнитель и автор песен в жанрах соул и регги. Он прославился дебютным R&B-хитом Mishale, но наибольшую известность получил, присоединившись к проекту Enigma.

Он работал над четырьмя альбомами коллектива Михаэля Крету с 2000 по 2008 год и пел в композициях Boum-Boum, In The Shadow In The Light, Modern Crusader, Hello and Welcome, Seven Lives, Distorted Love и Je t'aime Till My Dying Day.