Солист Enigma выступит в Краснодаре с оркестром
28 марта в Центральном концертном зале Краснодара выступит один из голосов электронного проекта Enigma Эндрю Дональдс
Дональдс — исполнитель и автор песен в жанрах соул и регги. Он прославился дебютным R&B-хитом Mishale, но наибольшую известность получил, присоединившись к проекту Enigma.
Он работал над четырьмя альбомами коллектива Михаэля Крету с 2000 по 2008 год и пел в композициях Boum-Boum, In The Shadow In The Light, Modern Crusader, Hello and Welcome, Seven Lives, Distorted Love и Je t'aime Till My Dying Day.
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Концерт назначен на 28 марта, 19:00 в ЦКЗ на улице Красная, 5. В продаже осталось 200 билетов в партере от 2000 до 3300 рублей. Их можно купить здесь.